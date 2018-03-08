الشرطة الروسية تفاجئ السائقات بالزهور بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الشارقة 24 – رويترز:



أعدت الشرطة الروسية مفاجأة لقائدات السيارات فاستوقفتهن لتوزيع الزهور بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وكانت الشرطة أول المهنئين للنساء بهذا اليوم، فوزعت باقات الورود بألوانها الزاهية عليهن في مدن مختلفة على مستوى روسيا.

وفاجأت هذه اللفتة معظم السيدات لكنها في الوقت نفسه أدخلت البهجة على قلوبهن.

وفي مدينة سوتشي ووسط برودة الطقس الشديدة، قرر رجال الشرطة تهنئة المتزلجات على الجليد بإعطائهن الزهور مصحوبة بأطيب الأمنيات.

وأصبح الثامن من مارس من الأيام الأكثر شعبية في روسيا الآن إذ يستقبله المحتفلون بقدوم الربيع بكثير من الزهور والمجاملات الرقيقة.