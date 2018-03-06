مصنع في حائل بالسعودية يحافظ على صناعة دلال القهوة التقليدية يدوياً

الشارقة 24 – رويترز:

القهوة العربية ليست مشروباً فحسب، بل هي تقليد يقترن عند العرب بحسن الضيافة والكرم في المناسبات المختلفة، وبجلسات الشعر والسمر، وترتبط بمظاهر عدة أبرزها هو دلال القهوة هذه بأشكالها المميزة.

لذا يسعى مصنع في مدينة حائل شمال المملكة العربية السعودية للحفاظ على تقليد صناعة دلال القهوة يدوياً.

هذا المصنع ورثه إبراهيم الرديني عن والده ويدير أعماله في صناعة دلال القهوة من النحاس الأصفر أو الأحمر.

عبد الله النونان خبير يهوى جمع دلال القهوة، قال إن الطراز التقليدي للدلال البغدادية يختلف عن طراز تلك التي تصنع في حائل.

ويجري تحضير القهوة أمام الضيوف في المجالس، حيث يشم الضيوف رائحة حبوب البن وهي تُحمص وكذلك الهيل والتوابل الأخرى أثناء تحضير هذا المشروب التقليدي على نار مشتعلة قبل تقديمه، حيث يعتبر بالنسبة لهم فاكهة هذه المجالس.

وعادة ما يتبع تقليد معين في تقديم القهوة العربية، إذ تقدم من المضيف للضيوف من جهة اليمين وباليد اليمنى.

أما مجموعات تحضير القهوة فتتكون من 5 قطع. وتتفاوت أسعارها، إذ تبدأ بعض تلك المجموعات من 500 ريال (أي نحو 130 دولاراً) ليصل بعضها مثل مجموعة القصر مثلاً إلى نحو 30 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 8000 دولار).