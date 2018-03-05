بولندا... انفجار في بناية سكنية لإخفاء جريمة قتل

الشارقة 24 – د ب أ:

ذكرت وكالة الأنباء البولندية، الإثنين، أن انفجار الغاز في مدينة بوزنان البولندية غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، ربما يكون قد وقع بفعل فاعل بهدف إخفاء جريمة قتل.

وأضافت الوكالة أن المحققين على يقين بنسبة 100 % تقريباً من أن الانفجار الذي وقع في بناية سكنية تم بفعل فاعل وأن الهدف منه هو إخفاء مقتل سيدة.

لكن ممثلة ادعاء عام لم تشأ تأكيد هذه المعلومات رسمياً، وإن كانت لم تنف أن الانفجار حدث بفعل فاعل.

يذكر أنه تم انتشال جثث لثلاث نساء ورجلين من وسط الأنقاض، كما أصيب 21 شخصاً بعد انهيار ثلاثة طوابق من البناية المكونة من أربعة طوابق في الانفجار.

وذكرت بوابة the wpolityce.pl" الإخبارية أنه جرى انتشال جثة لسيدة مقتولة بشكل عنيف من بين الأنقاض.