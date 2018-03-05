آلاف الفوانيس تضيء سماء تايوان في ختام احتفالات العام القمري الجديد

الشارقة 24 – رويترز:

آلاف الفوانيس المضاءة انطلقت محلقة في سماء بينغشي بتايوان، حاملة على جوانبها أمنيات العديد من سكان الإقليم المحليين والزائرين الأجانب الذين تجمعوا مؤخراً للاحتفال بمهرجان الفوانيس.

ولإقليم بينغشي في تايوان تاريخ طويل من الاحتفال بمهرجانات الفوانيس الطائرة، التي كانت تستخدم قديماً وسيلة للتواصل بين القرويين ممن يعيشون في المناطق الجبلية، ثم أصبحت تطلق في السماء كدعوات من أجل السنة القادمة.

ويقصد هذا المهرجان العديد ممن يأتون من أماكن بعيدة من تايوان وخارجها، ومن بين أولئك آلين جارسيا وهو فلبيني في السادسة والعشرين وصف المهرجان بأنه مبهر، وقال إنه يمثل له تجربة يرى من خلالها الجميع يأتون إلى المهرجان من مختلف الثقافات والبلدان. وأضاف أن مجرد رؤية كل هذه الفوانيس المضيئة وهي تطير محلقة في السماء هو أمر يمنحك شعوراً رائعاً.

مهرجان الفوانيس يقام في أول ليلة تمام للبدر بعد بداية العام الصيني الجديد أو بعد 15 يوماً من بدايته، ويمثل ختام الاحتفالات بالعام القمري الجديد.