لاجئ سوري يمنحه جيتاره حياة جديدة في بلجيكا

الشارقة 24 – رويترز:

كان السوري باسل خليل على بعد آلاف الأميال من موطنه عندما وصل إلى بلجيكا لاجئاً هرباً من الحرب في بلاده عام 2012 وعاش في مصر وتركيا وعبر البحر المتوسط، لكن جيتاره منحه صداقة جديدة وشعوراً بالانتماء.

معلم الموسيقى السابق عزف الجيتار في شوارع إسطنبول وفي مخيمات المهاجرين الموحلة في صربيا في مسعى منه للترفيه عن المحيطين به.

ويعيش خليل مع أسرته حاليا في إقليم ليمبورج وحصل على وظيفة في مطعم منتجع سياحي. وتدرس زوجته إدارة الأعمال بينما التحق أطفاله بمدرسة محلية.

لا يزال خليل يعزف الألحان السورية أيضاً بما في ذلك ألحانه الخاصة، وشارك في عام 2016 في مشروع يحمل اسم (لاجئون من أجل لاجئين).