رحلة إلى المريخ بتقنية الواقع الافتراضي

الشارقة 24 – رويترز:

بتقنية الواقع الافتراضي، سيمكنك أن تقوم بزيارة إلى كوكب المريخ في تجربة فريدة توفرها شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

(ألف) للتعليم، هي شركة متخصصة في ابتكار برامج تعليمية برعاية محلية، عرضت رحلة إلى الكوكب الأحمر في جناحها بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم هذا العام في دبي.

ويأتي إطلاق الشركة لتجربة رحلة الكوكب الأحمر في إطار رسالتها التي تهدف لتعزيز اهتمام أجيال المستقبل بمجالات العلوم والفضاء والهندسة والرياضيات ودعماً لأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد لاستكشاف الفضاء.

جيوفري ألفونسو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة، قال إنها لم تتعمق فيما يخص تقنيتي الواقعين الافتراضي والمعزز.

وحسب موقعها الإلكتروني، تأسست شركة (ألف للتعليم) في عام 2015 وأطلقت منصتها للمرة الأولى للطلاب عام 2017 لتتيح لأكثر من 240 طالباً في مدرسة بأبو ظبي أن يكونوا من أوائل الطلاب في تاريخ البشرية الذين ينطلقون في رحلة للتعلم باستخدام الذكاء الصناعي في الصفوف التقليدية بغرض التعليم الأكاديمي.

وتعمل (ألف) بتعاون وثيق مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتبنى الشركة بحسب القائمين عليها إطاراً تعليمياً فريداً ومبتكراً يتضمن محتوى من الوسائط الفائقة المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة والذكاء الصناعي لتوفير نظام يشرك الطلاب ويشجع على التعلم الذاتي، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على النجاح في المستقبل.

ويأتي مشروع رحلة المريخ هذا بالتزامن مع مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، تسعى من خلاله لإرسال سفينة فضائية تدور حول الكوكب الأحمر عام 2021.