في إطار الاحتفال بمهرجان الفوانيس

عرض أضواء لطائرات بدون طيار في سماء مدينة صينية

  • الأحد 04, مارس 2018 في 10:50 ص
استمتع سكان مدينة شيآن في شمال غرب الصين بعرض للأضواء بطائرات صغيرة بدون طيار، الجمعة، في إطار الاحتفال بمهرجان الفوانيس في الصين، الذي يمثل ختام الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة.

الشارقة 24 – رويترز:

عرض للأضواء بطائرات صغيرة بدون طيار استمتع به سكان مدينة شيآن في شمال غرب الصين مؤخراً، في إطار الاحتفال بمهرجان الفوانيس في الصين.

مئات الطائرات حلقت ورسمت أشكالاً مختلفة وشخصيات صينية شهيرة لتضيء سماء المدينة الواقعة على طريق الحرير القديم.

ونظمت العرض شركة إيهانغ لصناعة الطائرات بدون طيار، وقالت إن 500 طائرة شاركت في العرض الذي استمر 10 دقائق.

ويقام مهرجان الفوانيس في أول ليلة تمام للبدر بعد بداية العام الصيني الجديد أو بعد 15 يوماً من بدايته، ويمثل أيضاً ختام الاحتفالات السنوية بالعام القمري الجديد.