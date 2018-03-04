عرض أضواء لطائرات بدون طيار في سماء مدينة صينية

الشارقة 24 – رويترز:

عرض للأضواء بطائرات صغيرة بدون طيار استمتع به سكان مدينة شيآن في شمال غرب الصين مؤخراً، في إطار الاحتفال بمهرجان الفوانيس في الصين.

مئات الطائرات حلقت ورسمت أشكالاً مختلفة وشخصيات صينية شهيرة لتضيء سماء المدينة الواقعة على طريق الحرير القديم.

ونظمت العرض شركة إيهانغ لصناعة الطائرات بدون طيار، وقالت إن 500 طائرة شاركت في العرض الذي استمر 10 دقائق.

ويقام مهرجان الفوانيس في أول ليلة تمام للبدر بعد بداية العام الصيني الجديد أو بعد 15 يوماً من بدايته، ويمثل أيضاً ختام الاحتفالات السنوية بالعام القمري الجديد.