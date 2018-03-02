حريق يقتل 24 شخصاً بمركز لعلاج الإدمان في أذربيجان

الشارقة 24 – وام:



لقى 24 شخصاً حتفهم في حريق اندلع في مركز لعلاج الإدمان، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بسبب عطل بالشبكة الكهربائية.



وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام، ووزارة حالات الطوارئ، ووزارة الداخلية في أذربيجان الجمعة، أن الحريق وقع فى مبنى المركز الحكومي لعلاج الإدمان في مقاطعة "خطائي"، بباكو، في وقت مبكر من الجمعة حيث تم إجلاء 31 من أصل 55 شخصاً فيما عثر على جثث 24 شخصاً في موقع الحريق.