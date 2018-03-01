ألمانيا: أجهزة الكمبيوتر الحكومية آمنة بعد هجوم إلكتروني "فردي"

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت ألمانيا بأن متسللين تمكنوا من اختراق شبكة أجهزة الكمبيوتر الحكومية بهجوم فردي جرت السيطرة عليه، ويجري التحقيق فيه حالياً من قبل مسؤولين أمنيين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المنظمات الحكومية التي تعرضت للهجوم اتخذت إجراءات مناسبة للتحقيق في الواقعة وحماية بياناتها.

وأضاف المتحدث أنه ليس بوسعه تقديم تفاصيل أكثر عن الواقعة، نظراً لإجراءات الأمن التي لا زالت مستمرة.

ولم يعلق المتحدث على تقارير إعلامية ألمانية عن أن مجموعة القرصنة الروسية (إيه.بي.تي. 28) التي تقول حكومات غربية وخبراء أمنيون إن لها علاقة بوكالة تجسس روسية، هي التي شنت الهجوم، وكانت تلك المجموعة قد شنت هجوماً إلكترونياً على البرلمان الألماني عام 2015.

وقالت مصادر أمنية في ألمانيا إن السلطات على علم بالواقعة، لكن وزارة الدفاع والجيش لم يتأثرا بالهجوم.