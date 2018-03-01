"غارة جيلي الصينية" على دايملر تجدد مخاوف ألمانيا من تسرب التكنولوجيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت السلطات الألمانية أنها ستبحث ما إذا كانت ستقوم بتشديد القيود على القواعد الخاصة برغبة المستثمرين في الإفصاح عن الحصص المساهمة وذلك بعد أن فاجأت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات الأسواق بإعلانها عن شراء حصة بتسعة مليارات دولار في دايملر المنتجة للسيارات مرسيدس-بنز.

وقالت كيرستن أندريا العضوة في حزب الخضر إن المشكلة تكمن في أن الخطوة التي أعلنت عنها شركة جيلي لا تتسم بالشفافية الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لإعادة التسوية، وأضافت أن الحكومة الألمانية تسعى لوقف الهجمات على الشركات الألمانية.

وكشفت جيلي عن حصتها البالغة 9.7 % في دايملر يوم الجمعة مفاجئة الأسواق، حيث لم تفصح من قبل عن تجاوزها للمستويات السابقة المقررة في القواعد التنظيمية عند 3 و5 %.

وشددت ألمانيا قواعدها المنظمة للاستحوذات الأجنبية العام الماضي، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، بعد سلسلة صفقات استفادت الصين من خلالها بخبرات تكنولوجية، بينما ما زالت محاولات شركات ألمانية للسيطرة الكاملة على منافسين صينيين تواجه طريقاً مسدوداً.

وقالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا، التي تراقب صحة الإفصاح عن الحصص المساهمة، إنها تحقق فيما إذا كان هناك أي انتهاك لقواعد الإفصاح بما قد ينتج عنه فرض غرامة 10 ملايين يورو أو أكثر.

وقال مصدر مطلع إن دايملر، التي يعمل بها 289 ألف شخص، امتنعت عن إبرام صفقة لأن لديها تحفظات على إقامة تحالف صناعي جديد خشية إغضاب بايك، شريكتها الصينية الحالية في مشروع مشترك، وقالت دايملر وبايك يوم الأحد إنهما تخططان لاستثمار مشترك تزيد قيمته على 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في بناء قاعدة إنتاج محلية جديدة.