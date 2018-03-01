سباحون يتحدون عاصفة "وحش من الشرق" في المياه المتجمدة بإيرلندا

الشارقة 24 – رويترز:

تحدى مجموعة من عشاق السباحة موجة الطقس المتجمد الذي يشبه مناخ سيبيريا والتي أطلق عليها "الوحش القادم من الشرق"، وسبحوا في المياه المتجمدة بمنتجع سولتهيل في خليج جولواي بإيرلندا ورأى أحدهم أن هذه الرياضة مفيدة للصحة النفسية والجسدية.

وكان الرجل ضمن مجموعة من عشاق السباحة الذين بدا أنهم يستمتعون بالثلوج المتساقطة من السماء على نقيض ما اعتادوا عليه من هطول للأمطار في هذا الوقت من العام.

والمدهش في الأمر أن رجلاً مسناً يبلغ من العمر 66 عاماً يدعى ميكي بيرتون مارس السباحة في هذه المياه المتجمدة دون أن يخشى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بل أنه قال إن هذه الرياضة مفيدة للصحة النفسية والجسدية.

واعتاد بيرتون المجيء إلى برج سولتهيل للغطس كي يمارس رياضة السباحة على مدار الـ 17 عاماً الماضية سواء كان الطقس مشمساً أو ممطراً.

وأصدرت خدمة الأرصاد في إيرلندا التحذير الأحمر، وهو أقوى مستوى تحذير جوي، لخمس مناطق في الشرق بعد سقوط كثيف للثلوج. وقد تشهد إيرلندا أقوى عاصفة ثلجية منذ عام 1982.

وترجع موجة البرد إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى إيرلندا وبريطانيا.