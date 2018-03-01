زهور أوركيد بألوان زاهية في معرض بنيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

تتنوع أشكال الزهور وألوانها في معرض الزهور الذي سيقام في حديقة النباتات بمدينة نيويورك الشهر المقبل.

وسيضم المعرض أكثر من 7 آلاف زهرة، وهو أكبر عدد يشارك في المعرض الذي يقام للعام السادس عشر، وتتباين ألوان الزهور فيه من البنفسجي الفاقع والوردي الفاتح إلى الأبيض والأصفر.

وينظم هذا المعرض الفنان البلجيكي الشهير دانيال أوست (63 عاماً) وهو متخصص في تنسيق الزهور وقال إنه يريد أن تعرض الزهور بشكل طبيعي.

ورغم أن أوست مغرم بالأوركيد، إلا أنه ليس لديه زهرة مفضلة.

وسيقام المعرض في الفترة من 3 مارس إلى 22 أبريل من العام الجاري.