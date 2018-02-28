أردنية تحافظ على صنع "الجميد" بطريقة أمها وجدتها

الشارقة 24 – رويترز:

بادرت أُم سمير الرواشدة بالمحافظة على صنع الجميد أو حليب الماعز المجفف بنفس الطريقة التي تعلمتها من جدتها وأمها، وذلك في غرفة صغيرة بالفناء الخلفي لبيتها في جنوب الأردن، وتبيع إنتاجها للجيران والأصدقاء، إضافة إلى معارض المواد الغذائية والأسواق في عمان.



الجميد أو حليب الماعز المجفف، هو جزء مكمل للعديد من الوجبات الأردنية وخاصةً تلك التي تعتمد على لحم الضأن وأشهرها المنسف.

وتبدأ عملية صناعة الجميد، وهو لبن الزبادي المالح والحامض، بتسخين حليب الماعز ثم رج الخليط بقوة وعجنه قبل تشكيله أخيراً في هيئة تشبه القبة.

وعلى الرغم من أن معظم مراحل صناعة الجميد تتم يدوياً، فإن أُم سمير تستثني من ذلك استخدام آلة العجن أو العجانة.

وتصنع أُم سمير، وهي أم لعشرة أبناء، نحو 12 كيلو جراماً من الجميد يومياً، وتبيع إنتاجها للجيران والأصدقاء إضافة إلى معارض المواد الغذائية والأسواق في عمان، حيث يثق الجيران في منتجات أم سمير ويشيدون بجودتها.

وتبيع أُم سمير كيلو الجميد بـ 10 دنانير أردنية أو ما يوزاي نحو 14 دولاراً، وتساعد أُسرتها بالمال الذي تربحه لاسيما وأن زوجها أصبح مريضاً لدرجة لا يستطيع معها العمل.

وللجميد موسم يصنع خلاله وهو الفترة ما بين يناير ومايو.

وتحلم أُم سمير بتوسيع نشاطها وتشغيل مزيد من النساء معها وبأن تسهم في إنتاج الجميد بأعلى جودة ممكنة.