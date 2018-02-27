طائرات بدون طيار... عارضات جدد لـ "دولتشي آند جابانا"

الشارقة 24 – رويترز:

استبدلت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي آند جابانا عارضات الأزياء بطائرات بدون طيار في بداية عرض مذهل ضمن آخر فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

واستهلت الدار الشهيرة العرض بتسيير مجموعة من الطائرات بدون طيار تحمل حقائب اليد النسائية وتحلق بها فوق الممشى.

لكن ما لبثت العارضات أن عادت لتحتل الممشى مرة أخرى في العرض الذي كان يحمل طابعاً كنسياً ظهرت ملامحه بوضوح على مجموعة الأزياء لخريف وربيع 2018-2019.

وكانت الدار حريصة أيضاً على التمسك بسمات مميزة لتصميماتها مثل استخدام الزهور واستلهام عادات وتقاليد جنوب إيطاليا.