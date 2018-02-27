سباحون روس يتحدون البرد القارس

الشارقة 24 – رويترز:

تحدى سباحون روس انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر، عندما أقاموا مسابقات داخل مسبح في الهواء الطلق في مدينة كالينينجراد على مدى يومين.

شارك في هذه المسابقات 73 سباحاً تراوحت أعمارهم بين 11 و70 عاماً، بحضور جمهور حرص على تشجيع المتنافسين في أجواء راقصة.

قال أحد السباحين: "الطقس شديد البرودة مما يصعب من السباحة والتنفس، لأن العضلات تتيبس في البرد، لكنني أشعر حقاً بدفء الآن".

والسباحة في مياه بأجواء تنخفض فيها درجات الحرارة دون الصفر أمر معتاد في روسيا، حيث تقيم نواد كثيرة مثل هذه المسابقات التي تعتبر على نطاق واسع أسلوباً للحفاظ على صحة جيدة.