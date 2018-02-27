"هواوي الصينية" تطور هاتفاً يمكنه قيادة سيارة ذاتياً

الشارقة 24 – رويترز:

استعرضت شركة هواوي الصينية مدى تطور هواتفها المحمولة في أهم محفل لهذه الأجهزة وهو معرض الهواتف المحمولة في برشلونة، حيث أجرت الشركة تجربة في شوارع المدينة الإسبانية لهاتف محمول مزود بتقنية الذكاء الصناعي ويمكنه قيادة سيارة ذاتياً.

التجربة تأتي في إطار مشروع تعمل عليه الشركة وأطلقت عليه اسم (رود ريدر) أو قارئ الطريق ويهدف إلى إظهار مدى قدرة تقنيات الهواتف الحالية على التكيف بنحو يجعل هذه الأجهزة الصغيرة نسبياً قادرة على قيادة مركبات في الطرق العامة.

واستعانت الشركة في التجربة بهاتف ميت 10 برو الجديد لتبرهن على إمكانية استخدامه بسهولة لقيادة سيارة من طراز بورشه باناميرا وتوجيهها لتفادي أي جسم يظهر أمام المركبة.

وتقول الشركة إنها أدخلت في الهاتف بيانات 1000 جسم مختلف على مدار 5 أسابيع حتى يتمكن من التفرقة بينهم قبل معرفة ما هو الإجراء الصحيح الذي يجب إتباعه في حالة مواجهة أي منها على الطريق.