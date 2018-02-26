سلاحف بحرية مُهددة بالانقراض تضع بيضها على شاطئ بالهند

الشارقة 24 – رويترز:

احتشد محبو السلاحف عند شاطئ روشيكوليا في ولاية اوديشا بشرق الهند، للاستمتاع بمشهد خروج الآلاف من سلاحف "أوليف ريدلي" البحرية المهددة بالانقراض في موسم سنوي لوضع بيضها وحمايته.

السلاحف زحفت ببطء إلى الشاطئ قادمة من خليج البنغال لتضع بيضها على شاطئ يمتد لمسافة 2,5 كيلومتر في منطقة جانجام.

وتظل لجنة معنية بحماية السلاحف البحرية في روشيكوليا عاكفة على تنظيف الشاطئ وجعله صالحاً لوضع البيض وحمايته قبل فترة زيارة السلاحف بنحو 4 أو 5 أشهر.

وقال أمين اللجنة رابندراناث ساهو، إن عدد إناث هذا النوع من السلاحف، الذي يأتي إلى شاطئ روشيكوليا، زاد من 30 ألفاً إلى 40 ألفاً في عام 1994، لكن بعد بدء عمل محمية لرعايتها يتراوح عددها حالياً بين 300 ألف و400 ألف.

وعادة ما تزور السلاحف الشواطئ الهندية في الفترة بين يناير وأبريل من كل عام.