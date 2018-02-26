جرارات في روسيا البيضاء تشارك في مسابقات جليدية على غرار أولمبياد بيونجتشانج

الشارقة 24 – رويترز:

جرارات زراعية على الجليد بدلاً من الزلاجات، وبنادق كرات ألوان عوضاً عن الأسلحة النارية، في مسابقات أُقيمت مؤخراً في مدينة جرودنو بشمال غرب روسيا البيضاء.

المنظمون قالوا إن المسابقات تزامنت مع مشاركة روسيا البيضاء في دورة الألعاب الشتوية في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية التي اختتمت الأحد.

وانقسم المتسابقون إلى 5 فرق يقود كل منها 3 جرارات مختلفة، وعلى كل فريق أن يسابق بالجرارات ثم يصوب بنادق الكرات من فوقها على أهداف حُددت لهم على غرار ما يتم في دورات الألعاب الأولمبية.

ورغم انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة تحت الصفر، شهدت المسابقات حضور المئات من المشجعين.

وقال كيريل سمانسر أحد أعضاء الفريق الفائز إنه لم يصدق في البداية إقامة مسابقة كهذه.

وكانت مسافة السباق بالجرارات 600 متر يُضاف إليها 300 متر أخرى في حالة الفشل في التصويب على الأهداف.