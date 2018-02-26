متحف الدبابات الملكي يروي التاريخ العسكري للأردن

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من 100 دبابة ومركبة عسكرية استخدمت في حروب المملكة الأردنية يعرضها متحف الدبابات الملكي الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضمن احتفالات مئوية الثورة العربية الكبرى.

ومنذ قرابة 10 سنوات، يعمل المتحف على انتقاء آليات عسكرية وتجديدها، لتروي التاريخ العسكري للمملكة، وتشمل المعروضات أيضاً أسلحة استُخدمت في معارك متعددة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويهدف المتحف، حسب القائمين عليه أيضاً لإبراز دور القوات الأردنية في الحفاظ على الأردن، وإبراز الدور الأردني في القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس.

ووجد المتحف استحساناً لدى العديد من الزائرين وخاصة الآباء ممن يجدونه مهما لتعريف أبنائهم بدور الجيش في حماية البلاد.

ويقام المتحف على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 13 قاعة تُعرض فيها الآليات العسكرية بترتيب زمني. وتشمل بعض قاعات العرض مؤثرات صوتية ودمى لجنود، في حين يقول مديروه إنهم استقبلوا ما يزيد على 13 ألف زائر خلال الأيام الأربعة الأولى لتشغيله.