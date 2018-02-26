نساء يضربن الرجال في مهرجان الألوان الهندي

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع مئات الزوار والسائحين في بلدة براسانا بشمال الهند هذا الأسبوع للاحتفال بمهرجان الألوان.

هذه ليست مشاجرة وإنما هو الاحتفال بمهرجان الألوان في بلدة براسانا بشمال الهند وهو احتفال ببداية فصل الربيع.

مئات الزوار والسائحين تجمعوا في البلدة هذا الأسبوع لإحياء تقليد هندوسي تقليدي يمثل وقتاً للتسامح وتجديد الصداقة وانتصار الخير على الشر.

وخلال المهرجان يردد رجال من قرية ناندجاون أغنيات استفزازية تستهدف نساء بلدة براسانا اللاتي يستخدمن بدورهن عصياً خشبية ضخمة "لضرب" الرجال.

تقول بوشبا التي شاركت في المهرجان إن هذه ليست مشاجرة وإنما وسيلة للتعبير عن الحب.

واكتسب المهرجان شعبية كبيرة على مدار السنوات ويستقطب الآن مئات الوافدين من مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى السائحين الذين يتدفقون على البلدة لحضور هذا المهرجان الفريد.