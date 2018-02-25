وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور إثر تعرضها لسكته قلبية

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت وسائل إعلام هندية، صباح الأحد، أن نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاماً، إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانجاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "انديان اكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت السبت في مدينة دبي، خلال حضورها حفل زفاف.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوجو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاماً عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجدداً في الفيلم الكوميدي الدرامي "انجليش فينجليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

ونعى عمدة لندن، صادق خان، الذي قال إنه اجتمع مؤخراً مع سريديفى في الهند، الممثلة على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "ممثلة ومنتجة موهوبة بشكل منقطع النظير".