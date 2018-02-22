أكثر من 1000 شركة تطرح أحدث منتجاتها بـ "معرض نيويورك للعب الأطفال"

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من 1000 شركة طرحت أحدث منتجاتها بمعرض لعب الأطفال بنيويورك في نسخته لهذا العام، وكان من بين المشاركين عمالقة في هذا القطاع مثل "ليجو"، بالإضافة إلى شركات أصغر منها على سبيل المثال سبين ماستر وزينج.

وتعتبر الشركات أن هذا المعرض فرصة لإقامة اتصالات تجارية وتستغله للفوز بنصيب أكبر من سوق لعب الأطفال الأميركي والذي يقدر حجمه بسبعة وعشرين مليار دولار.

وقال سكيب كوداك رئيس ليجو سيستمز إن الشركة تحتفل بعدة مناسبات منها مرور 60 عاماً على إصدار مكعبات الليجو، بالإضافة إلى مرور 20 عاماً على لعبة مايندستورمز وهي واحدة من أوائل اللعب التكنولوجية التي طرحت في الأسواق عام 1998.

ومعرض نيويورك هو أكبر حدث تجاري في نصف الكرة الغربي. وتقول رابطة شركات لعب الأطفال إن عدد المشاركين فيه يتجاوز 30 ألفاً من 100 دولة.