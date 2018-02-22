محطات شحن السيارات الكهربائية تبدأ في الانتشار بمصر

الشارقة 24 – رويترز:

افتتحت شركة "ريفولتا" المصرية 65 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، لتتيح بذلك فرصة لمستخدمي السيارات لاختيار سيارة تعمل بطاقة نظيفة.

وبينما لا تزال أسعار السيارات الكهربائية أغلى كثيراً من المركبات التي تعمل بالوقود العادي فإن شركة ريفولتا تعتزم، بالتعاون مع وزارة التجارة المصرية، أن تسهل العبء المالي المرتبط بشراء سيارات كهربائية من شركتي تسلا وهيونداي وجعل شرائها متاحاً أكثر بأسعار معقولة لجمهور مستخدمي السيارات.

وقال محمد بدوي الرئيس التنفيذي للشركة إن ريفولتا تسعى لعرض السيارات الكهربائية بنحو 250 ألف جنيه مصري (نحو 14 ألفا و145 دولاراً).

وأوضح أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية تتراوح من 50 إلى 60 جنيها مصرياً (2.83-3.39 دولار)، ويمكن للسيارات أن تسير بالشحنة ما بين 250 - 320 كيلومتراً.