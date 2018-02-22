رواد فضاء يتدربون في محاكاة لسفينة "سويوز" قبل الانطلاق في مارس

الشارقة 24 – رويترز:

خاض رائد الفضاء الروسى أوليج أرتميف والرائدان في وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) أندرو فوستيل وريتشارد أرنولد تدريبات طارئة، في نسخة طبق الأصل من الكبسولة الفضائية سويوز قبل مهمتهم في مارس، بمركز تدريب جاجارين في ستار سيتي.

وقال ريتشارد أرنولد إنهم تدربوا على أداء مهام مختلفة، وبالتالي أصبحوا مستعدين جيداً للقيام بالكثير من الأمور كما ينبغي.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" من المقرر أن تقلع سويوز إم إس-08 من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان يوم 21 مارس، في مهمة لمدة 5 أشهر ونصف الشهر في محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تكون أول مهمة سير خلال الرحلة التي تتضمن عدداً من عمليات سير في الفضاء في الثامن من أغسطس.