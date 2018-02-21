العثور على آثار بشرية وعظام حيوانات في كهف بالمكسيك

الشارقة 24 – رويترز:

عثر علماء آثار يتفقدون أكبر كهف غارق في المكسيك على آثار بشرية قديمة لا يقل عمرها عن 9 آلاف عام، وعظام حيوانات كانت تجوب الأرض في العصر الجليدي الأخير.

وكانت مجموعة من الغواصين اكتشفوا في الآونة الأخيرة ممراً بين مغارتين مغمورتين بالماء في شرق المكسيك، مما كشف عما قد يكون أكبر كهف على وجه الأرض وهو اكتشاف يمكن أن يلقي الضوء على حضارة المايا القديمة.

وتجرى دراسات على شبه جزيرة يوكاتان ذات الآثار المتعلقة بشعب المايا الذي امتدت مدنه على شبكة مكثفة من الممرات المائية المربوطة بأحواض مياه جوفية تعرف باسم الفجوات الصخرية.

قالت وزارة الثقافة المكسيكية، في بيان، إنه تم العثور كذلك على عظام لحيوان الكسلان، وهو من أبطأ الثدييات على وجه الأرض ويمضي أغلب وقته معلق على الأشجار، وعلى عظام فيلة ودببة منقرضة.