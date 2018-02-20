"ترام" الإسكندرية بحلته الجديدة يجلب السعادة للركاب

الشارقة 24 – رويترز:

أصبح ركاب الـ "ترام" في مدينة الإسكندرية المصرية يتمتعون بخدمات فندقية خلال تنقلاتهم، بعد إجراء عمليات تطوير وتحديث للخدمة العامة التي توصف بأنها تاريخية.

العربات الجديدة، حسب مسؤولين، تقدم خدمات متميزة في مقابل زيادة أسعار خدمات وسائل النقل ولمكافحة الازدحام المروري.

ويمكن للركاب الاستمتاع بمشاهدة شاشات (إل.سي.دي) وقراءة الصحف أو تناول الطعام على الموائد.

المهندس هاني محمد مدير عام ترام المدينة قال إن غالبية عربات القطار يبلغ عمرها 60 عاماً.

أما سلطة النقل المحلية في المدينة فتقول إن منظومة الـ "ترام" التي تعمل منذ 1860 هي الأقدم في أفريقيا وأصبحت واحدة من أهم معالم الإسكندرية.

اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، قال: "المنظومة تخدم يومياً نحو 80 ألف راكب وتغطي مساحة تزيد على 56 كيلومتراً، في حين تعتزم الحكومة التوسع في أعمال التجديد لتقديم وحدات أسرع للمنظومة حتى تقل مدة الانتقال من 90 دقيقة إلى 30 دقيقة".