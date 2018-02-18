أزياء سنتلر الكندية تنعم بسحر خطيبة الأمير هاري

الشارقة 24 – رويترز:

بادرت أزياء سنتلر الكندية بالمشاركة في أسبوع لندن للموضة هذا العام وللمرة الأولى، الجمعة الماضي، بعرض خاص استفاد من ارتباط الاسم التجاري الفاخر في الآونة الأخيرة بالممثلة ميجان ماركل خطيبة الأمير البريطاني هاري.

وأحياناً ما يؤدي اختيار أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا لاسم تجاري بعينه في عالم الأزياء لزيادة مبيعاته.

سنتلر حظيت بالفرصة عندما ظهرت ماركل وهي ترتدي معطفاً من إنتاج الشركة.

ووصفت بعض وسائل الإعلام البريطانية الأضواء التي سلطت بكثافة أكبر على سنتلر بأنها "تأثير ميجان" في إشارة للممثلة التي شاركت في بطولة مسلسل (سوتس).

وأكدت بويانا سنتلر مؤسسة العلامة التجارية ومديرة التصميمات في الشركة أن تأثير ميجان ماركل حقيقي، مضيفة أنها منذ ارتدت ذلك المعطف نفد في لمح البصر، وتلقت الشركة عدداً هائلاً من الطلبيات في ذلك اليوم ولأيام بعد ذلك، بل كانت المعاطف تشحن لجميع أنحاء العالم.

وأضافت سنتلر أن زيادة الطلب على أزيائها في الآونة الأخيرة جعلها تشارك بعرض خاص في أسبوع لندن للموضة هذا العام.

كان تقرير أصدرته العام الماضي شركة الاستشارات (براند فاينانس) قد أشار إلى أن اختيار أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا لمنتجات بعينها ودون اتفاق مسبق عاد بربح قيمته تعادل نحو 280 مليون دولار على الشركات البريطانية وحدها.