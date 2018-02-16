مليار درهم كلفة عمليات التجميل في الإمارات سنوياً

الشارقة 24 – وام:



أفادت دراسة حديثة، أن كلفة عمليات التجميل في دول الخليج العربية، تقترب من 4 مليارات درهم سنوياً، من بينها مليار درهم تقريباً في الإمارات.



وذكرت الدراسة، المقرر مناقشتها ضمن المؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم الذي سيقام بدبي نهاية الشهر الجاري، بمشاركة 250 طبيباً متخصصاً في عمليات التجميل من 23 دولة حول العالم، أن عمليات التجميل تشهد إقبالاً كبيراً من الجنسين، خاصة من فئة الشباب.



وأكد الدكتور قاسم أهلي استشاري جراحة التجميل في هيئة الصحة بدبي والمتحدث في المؤتمر، أن الاستثمار في قطاع التجميل بالمنطقة العربية، أصبح عامل جذب لأطباء التجميل من مختلف دول العالم، إلا أنه حذر من المضاعفات الصحية السلبية لبعض عمليات التجميل التي تجرى في أماكن غير مؤهلة وتفتقر إلى الأطباء المتخصصين.



من جانبه، قال الدكتور جورج بيطار استشاري جراحة التجميل في أميركا والمتحدث في المؤتمر: إن هذا الحدث، الذي سيقام برعاية هيئة الصحة في دبي، وجمعية الإمارات الطبية وتنظمه شركة "سيجما"، سيقدم محاضرات هامة لأطباء بارزين من مصر ولبنان والسعودية وسلطنة عمان والعراق إلى جانب أميركا والبرازيل وألمانيا والمكسيك والهند وإيطاليا وفرنسا.



ونوه بأن المؤتمر، سيناقش على مدار يومين، أحدث مستجدات طب التجميل إلى جانب الأنواع الجديدة من جراحات التجميل، التي يجري تطبيقها في الولايات المتحدة، ولم تطبق حتى الآن في منطقة الخليج أو المنطقة العربية، مشيراً إلى الحدث يتضمن جلسات خاصة عن تجميل وترميم منطقة الصدر بعد استئصال الثدي في حالات الإصابة بمرض السرطان.



وسيصاحب الجلسات التي تعقد في فندق "إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي"، معرض متخصص في أحدث جراحات وعلاجات التجميل.