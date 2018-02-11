التزلج بمحرك على الظهر.. هواية جديدة ابتكرها فرنسي في متنزه بباريس

الشارقة 24 – رويترز:

ابتكر رجل أعمال فرنسي من سكان باريس فكرة جديدة للتزلج على الجليد تجمع بين هذه الرياضة ومحرك الـ (باراموتور) الهوائي، ليساعد المتزلجين على الثلوج في الاستمتاع بسرعات عالية تصل لنحو 90 كيلومتراً دون عناء.

هذا المحرك الذي يعرف بالـ (باراموتور) عادةً ما يستخدم للتحليق بالطيران الشراعي، إلا أن الفرنسي أنطوان تايفير سيستعين به في هواية أخرى يحبها، هي التزلج على الجليد.

الموجة التي تعتبر أقوى موجة صقيع تضرب العاصمة الفرنسية باريس منذ سنوات هي التي جعلت الفكرة تواتي تايفير، لذا قرر أن يخوض تجربته بدمج الرياضة التي يهواها مع محرك ليرى النتيجة في هذه المساحة الواسعة من متنزه بوا دو بولونيي والتي يكسوها الجليد.

وقال تايفير إن مفهوم الاستعانة بمحرك باراموتور للتزحلق على زوج من ألواح التزلج هي فكرة بسيطة للغاية لم يجر القيام بها من قبل حسب وصفه، مضيفاً أن الفكرة طرأت له مع تساقط الثلج وشرائه زوجاً جديداً من ألواح التزلج.

وأضاف تايفير: "أنه شعور رائع، إذ يمكّنك من أن تتزلج فوق سطح مستوٍ بسرعات عالية وأنت تشعر أن شيئاً ما يدفعك للأمام، بينما تمسك بجهاز التحكم في يدك".

مضيفاً: "أنّه أمر لا تحصل عليه وأنت تتزلج، إذ عادةً ما تحتاج لمنزلق مائل يمنحك الاندفاع بسرعة جيدة، وهو ما يقوم المحرك مقامه".

ومع أنه يمكن لمتسابقي التزلج على الجليد أن يصلوا لسرعة 20 كيلومتراً في الساعة فوق سطح مستو، إلا أن محرك تايفر المتصل بجهاز للتحكم بالسرعة في يده منحه سرعة بلغت 90 كيلومتراً.

ويمكن لخزان الوقود في هذا المحرك أن يحوي 12 لتراً، ما يسمح له باستخدامه لما بين 3 إلى 4 ساعات من الحركة، وتبلغ تكلفة المحرك نحو 7350 يورو، بوزن يصل لنحو 26 كيلوجراماً.

تزلج السرعة هي رياضة تجمع بين رياضتي التزلج والطيران الشراعي بمحرك، وهي من الأنشطة الرياضية التي تنطوي على المغامرة وتعرفها منتجعات التزلج في فرنسا، إلا أن التزلج بالمحرك يعتبر فكرة جديدة تطرأ على المتنزهات في باريس.