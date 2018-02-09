باريس تخشى على المشردين بعد أن غطى الثلج المدينة بثوب أبيض

الشارقة 24 – رويترز:

أضفت طبقة من الثلوج غطت العاصمة الفرنسية باريس مزيداً من الجمال على مدينة النور، لكن الطقس الشتوي أثار كذلك مخاوف بشأن مصير العديد من المشردين في المدينة.

فمع التوقعات بأن تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر هذا الأسبوع، أطلقت سلطات المدينة إجراءات طارئة لحماية المشردين، تشمل فتح أماكن في المباني البلدية وتكثيف الدوريات في الشوارع.

وتقول السلطات البلدية في المدينة إنها أتاحت منذ ديسمبر ما يصل إلى 1500 مكان للمشردين لقضاء الليل.

لكن بيير جوبيرت مدير إحدى مراكز إيواء المشردين يرى أن هذه الإجراءات المؤقتة ليست هي الحل على المدى الطويل، مشيراً إلى أن كثيراً من الناس يموتون في الشوارع في فصل الصيف أيضاً.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد الذين ينامون في العراء بشوارع باريس كل ليلة لكن المدينة تعتزم إجراء تعداد في 15 فبراير.