متاجر ريو تشهد انتعاشاً في حركة البيع

الشارقة 24 – رويترز:

تشهد الأسواق المفتوحة في شوارع مدينة ريو دي جانيرو انتعاشاً في حركة الشراء والبيع وخاصةً الملابس والأقنعة، استعداداً لانطلاق مهرجان السامبا السنوي، الجمعة المقبل.

يصمم البرازيليون على الاحتفال بمهرجان السامبا السنوي في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للنهوض من كساد دام عامين.

وتشهد الأسواق المفتوحة في شوارع مدينة ريو دي جانيرو التي سيقام فيها المهرجان انتعاشاً في حركة الشراء الآن، ومنها سوق سارا الذي تديره مؤسسة تحمل نفس الاسم بالمدينة.

وقال أحد أصحاب المتاجر بالسوق إن حركة البيع حالياً أفضل مما كان متوقعاً وذلك بفضل اقتراب المهرجان.

البضائع التي يقبل الناس على شرائها مثل الأقنعة والملابس التنكرية ومساحيق التجميل تباع بأسعار رخيصة للغاية تبدأ من ريال برازيلي واحد للقطعة.

وينطلق مهرجان ريو دي جانيرو رسمياً، غداً الجمعة، ويستمر حتى 17 من فبراير الجاري.