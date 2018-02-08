كبار الطهاة الفرنسيين يحصدون نجمات ميشلان

الشارقة 24 – رويترز:

حصل عدد من الطهاة الفرنسيين الكبار على نجمات ميشلان في حفل لتوزيع الجوائز أقيم خارج باريس، مما يعد اعترافاً بمجهوداتهم في مجال الطهي.

وأضيف أكثر من 50 مطعماً فرنسياً جديداً إلى دليل ميشلان الشهير الذي يكافئ المتفوقين في مجال الطهي على مستوى العالم، عبر التقييم بنجمة واحدة أو اثنتين أو ثلاث نجمات.

معايير الحصول على نجمات ميشلان تشمل الجودة العالية والطهي الجيد وتناسق الوجبات والخدمة وانعكاس شخصية الطاهي على المطبخ.

وبالنسبة لكثير من الطهاة، أصبحت هذه الجائزة حلماً تحقق وتعتبر اعترافاً بإنجازاتهم ومهارتهم وعملهم بجد، بالإضافة لما تحققه من زيادة تتراوح بين 20 و30 % في عائدات المطعم.