ثاني أقدم حديقة ملاهي في العالم تحتفل بمرور 175 عاماً على إنشائها

الشارقة 24 – رويترز:

ثاني أقدم حديقة للملاهي في العالم تحتفل بمرور 175 عاماً على إنشائها، وبهذه المناسبة المميزة احتفلت حديقة تيفولي هذا الأسبوع بإضاءة الأنوار المبهرة لتضفي بهجة تتغلب على كآبة الشتاء.

وللأضواء والألوان أهمية كبيرة بالنسبة لسكان كوبنهاجن في شهور الشتاء الطويلة حين تبدأ ساعات النهار بعد الثامنة صباحاً ويحل الظلام قبل الخامسة مساء.

ولعل من أبرز ملامح الاحتفال غابة تغطيها الثلوج بالإضافة إلى نموذج ضخم لكوخ ثلجي ومكان مخصص للتزلج.

ومثلت إضاءة حديقة تيفولي إشارة البدء لمهرجان الضوء في كوبنهاجن والذي يستمر حتى الثاني من مارس. ويشارك في هذا المهرجان فنانون من دول مختلفة.