600 سيارة نادرة تطرح للبيع بمزاد في باريس

الشارقة 24 – رويترز:

يضم معرض السيارات القديمة ريتروموبيل الممتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، في نسخته الـ 43 أكثر من 600 سيارة يطرح بعضها للبيع في مزاد، ومنها سيارة كان يمتلكها أسطورة الروك آند رول الفرنسي جوني هاليداي، ويتوقع أن تباع مقابل 9 ملايين يورو عند طرحها للبيع.

السيارة وهي من طراز إيزو جريفو إيه 3 / سي وصنعت عام 1965، يقدر سعرها بنحو 3 ملايين يورو وهي من تصميم جيوتو بيزاريني الذي صنع شهرته في فيراري.

ويقول أوجستين ساباتي-جارات المتخصص في السيارات لدى صالة سوذبيز للمزادات، إن هذه السيارة هي الوحيدة في ذلك الوقت التي تخطت سرعتها 300 كيلومتر في الساعة وامتلكها جوني هاليداي وهو في الـ 22 من عمره.

يأتي ذلك فيما أوضح ماتيو لامور مدير صالة مزادات آرتكوريال أن المعرض هذا العام يضم 230 مجموعة من المركبات يتألف معظمها من السيارات، إلى جانب مجموعة من الدراجات النارية.

ومن بين هذه السيارات تبرز سيارة فيراري كابورليه 250 التي وصفها مدير صالة مزادات آرتكوريال بأنها واحدة من أجمل سيارات الكابورليه في التاريخ.

ومن المتوقع أن تجلب السيارة التي صنعت عام 1958 ما يقرب من 9 ملايين يورو أو ما يوازي 11 مليون دولار عند طرحها في مزاد يقام الجمعة المقبل.

وتستمر فعاليات معرض ريتروموبيل للسيارات القديمة حتى 11 فبراير الجاري.