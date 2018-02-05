إسبانيا تستضيف خامس دورة دولية لألعاب الرياح

الشارقة 24 – رويترز:

بادرت بلدة امبوريابرافا الإسبانية باستضافة الدورة العالمية الخامسة لألعاب الرياح، وهي مسابقة للرقص على الرياح تشبه في فكرتها رياضة القفز المظلي الحر، إلا أنها في مكان مغلق داخل أنبوب.

المسابقة شهدت تنافس نحو 200 من أفضل المحترفين لهذه اللعبة في ثمان تصنيفات، لإحراز لقب أفضل لاعب للقفز المظلي الحر في الأماكن المغلقة، في رياح تصل سرعتها لنحو 270 كيلومتراً في الساعة داخل الأنبوب.

وحصد الرياضي الإسباني سيزار ريكو لقب الأسرع في العالم من بين المشاركين، بعد أن حاز أيضاً اللقب في تصنيف السرعة المنفردة.

وقال ريكو إنه لم يكن يتوقع الفوز، لأن المنافسة كانت قوية للغاية مع أفضل الممارسين لهذه اللعبة، التي يعتمد كل شيء فيها على أجزاء من الثانية.

أما منافسة القفز الحر للصغار، ففازت فيها الأسترالية إيمي واتسون ذات الـ 12عاماً.

ويقول منظمو المسابقة إنهم يسعون لأن تدخل هذه اللعبة ضمن الرياضات التي تضمها دورات أولمبية مقبلة.