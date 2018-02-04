اكتشاف مقبرة بمنطقة أهرامات الجيزة تعود لعصر الأسرة الخامسة

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت وزارة الآثار المصرية عن مقبرة جديدة في الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة يعود تاريخها لعهد الأسرة الخامسة في مصر القديمة.

وقالت الوزارة إن بعثة محلية برئاسة مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار عثرت على المقبرة، وهي تعود لامرأة ذات شأن رفيع تدعى (حتبت) يرجح أنها عاشت قبل نحو 4400 عام.

المقبرة تتكون من مدخل يؤدي لمقصورة بها حوض حفرت عليه أسماء صاحبة المقبرة وألقابها.

ويمتد ممر المقصورة غرباً إلى مدخل به درج اصطف على جانبيه حامل للبخور والقرابين ويؤدي لحجرة صغيرة بها تابوت حجري، ذكرت الوزارة أنه كان يحوي تمثالاً لصاحبة المقبرة لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وزُينت جدران المقبرة بمناظر ملونة تصور (حتبت) تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، إضافة إلى مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، وأخرى للرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة ولفرق موسيقية وفتيات يرقصن.