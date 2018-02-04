فنانة فلسطينية توظف هواية تشكيل نماذج مصغرة إلى تجارة

الشارقة 24 – رويترز:

تعلمت فتاة فلسطينية تدعى منار شولي على الإنترنت طريقة تشكيل قطع فنية مصغرة من أي شيء، لتتحول معها هذه الهواية إلى عمل تجاري بسيط تديره من مواقع التواصل الاجتماعي.

ساعات طوال تقضيها هذه الفنانة الفلسطينية لابتكار نسخ مصغرة من أي شيء.

شولي تصنع "المنمنمات" أو النماذج المصغرة من الطعام والأثاث وغيرها من الأشياء، وتقوم بمشاركتها ونشرها وبيعها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأت هذه الفنانة الفلسطينية الشابة باستخدام مواد بدائية في بادئ الأمر، لكن ومع نمو عملها، أصبحت تستخدم أدوات أكثر تطوراً لتشكيل القطع الفنية.

وخصصت شولي غرفة بمنزلها لإدارة عملها الناشئ، وتقوم بالنقش على قطعة صغيرة من المواد الأساسية المستخدمة لصنع لوحة صغيرة تضيفها إلى مجموعتها من النماذج المصغرة.

وبدلاً من الانشغال بكيفية الحصول على الدخل، تنفق شولي الآن المزيد من الوقت في التفكير في خدمات الإمداد والتوصيل لإدارة عملها الآخذ في النمو.

وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نسبة البطالة بين الفلسطينيات تبلغ حوالي 33%.

ويصل معدل مشاركة المرأة في قوة العمل الرسمية إلى 17.4 % فحسب، وهو ما تعتبره الهيئة الدولية يأتي ضمن أدنى المعدلات على مستوى العالم.