شبكة تلفريك بوليفيا تدخل موسوعة غينيس بوصفها الأطول في العالم

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شبكة التلفريك في بوليفيا هي الأطول في العالم حيث تربط بين مدينتي لاباز، إيل ألتو وتمتد لمسافة إجمالية يبلغ طولها 30 كيلومتراً، على ارتفاع يتراوح بين 3600 متر و4000 متر.

ودشنت شركة "مي تليفريكو" الحكومية الخدمة في هذه الشبكة للمرة الأولى عام 2014 كجزء من مبادرة طرحها الرئيس البوليفي إيفو موراليس لحل مشكلة التكدس المروري في العاصمة لاباز.

وتنقل الشبكة حالياً 159 ألف راكب يومياً، وتستهدف الشركة أن تنقل نحو 300 ألف راكب عندما يكتمل بناء جميع المحطات وعربات التلفريك المزودة بنظام لاسلكي للإنترنت (واي فاي) ويتمتع ركابها برؤية شاملة لجبال الإنديز.

ويقول سيزار دوكفايلر مدير شركة "مي تليفريكو" إن الشبكة بدأت بإنشاء خطوط حمراء وصفراء وخضراء في عام 2015 بلغ طولها 10 كيلومترات.

ومنذ فترة طويلة تعاني مدينة لاباز التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص من وسائل النقل غير المنظمة، حيث تنقل الحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة الركاب بصورة عشوائية عبر طرق مكتظة وغير ممهدة.