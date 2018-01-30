الفلبين تبدأ في التخلص تدريجياً من حافلات "جيبني" الشهيرة

الشارقة 24 – رويترز:

باتت أيام حافلات "جيبني" الشهيرة معدودة في الفلبين، حيث بدأت السلطات المحلية حملة تهدف إلى التخلص من الطرز القديمة منها التي تشتهر بتصميمها الذي يستند إلى شكل السيارات جيب الأميركية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك تعرف بإصدارها للضجيج وتلويثها للبيئة.

وعلى الرغم من أن حافلات "جيبني" تظل الوسيلة الأرخص والأكثر شعبية للتنقل في أنحاء العاصمة المزدحمة مانيلا، ضاقت السلطات البلدية ذرعاً بافتقارها للمعايير البيئية وعدم التزامها بقواعد سلامة الركاب.

ومنذ بداية هذا الشهر، شرعت شرطة المرور في إيقاف حافلات "جيبني" في الشوارع بشكل عشوائي وإخضاعها لفحص فوري للتحقق من مطابقتها لمعايير انبعاثات العوادم والصيانة.

وإذا لم تستوف الحافلات هذه المعايير، يتم سحب الرخصة من سائقيها ومنعهم من القيادة حتى تجتاز حافلاتهم فحصاً رسمياً في وزارة النقل.

وهذه الإجراءات جزء من خطة حكومية تهدف إلى إحلال 180 ألفاً من تلك الحافلات بحلول عام 2020 بأخرى تتماشى مع معايير الأمان الدولية، فسائق هذه الحافلة الحديثة يقول إنها توفر راحة وأمناً أكثر للركاب، في حين ليس على السائقين القلق أثناء قيادتهم لها.