أطول رجل وأقصر امرأة في العالم يزوران أهرامات مصر

الشارقة 24 – رويترز:

في إطار حملة تهدف إلى إنعاش صناعة السياحة التي تعاني في مصر، زار أطول رجل في العالم، سلطان كوسين، وأقصر امرأة في العالم، جيوتي أمجي، منطقة أهرامات الجيزة المصرية.

هذه هي المرة الأولى التي تستقبل فيها مصر التركي سلطان كوسين والهندية جيوتي أمجي، المسجلين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقالت أمجي إن أحد أحلامها كان أن تزور مصر التي رأتها في السابق فقط من خلال غوغل وعبرت عن سعادتها الغامرة بوقوفها أمام الأهرامات والتقاط صور إلى جوارها.

وتذكر الموسوعة أن سلطان كوسين ذا الخمسة والثلاثين عاماً، وهو من أكراد تركيا، يبلغ طوله 2.51 متر، أما أمجي ذات الأربعة والعشرين عاماً فيبلغ طولها 62.7 سنتيمتر، وهي ممثلة شاركت في مسلسل تلفزيوني أميركي.

أما كوسين فقال إنه استمتع للغاية برؤية الأهرامات ونهر النيل ويتمنى أن تتاح لكل الناس فرصة لزيارة مصر.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات قامت بها شخصيات مشهورة إلى مصر منها نجم هوليوود ويل سميث ونجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان العام الماضي، إضافة إلى نجم كرة القدم الأرجنتيني المعروف ليونيل ميسي.