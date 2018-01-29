مهرجان المناطيد السنوي ينطلق في سويسرا

الشارقة 24 – رويترز:

حلقت عشرات المناطيد الملونة في سماء مدينة "شاتوديه" السويسرية خلال مهرجان المناطيد في نسخته الأربعين.

المهرجان انطلق السبت ويستمر لتسعة أيام، ويشارك فيه أكثر من 70 ربانا توافدوا من 15 دولة.

وتسبب الضباب الكثيف في تأخر انطلاق المهرجان حتى منتصف اليوم. ويتوقع أن يتوافد عليه ما بين 20 ألفاً و40 ألف زائر، بحسب المنظمين.

ونظم المهرجان للمرة الأولى عام 1979 وتحول إلى جمعية في منطقة فاليه السويسرية مع حرص الكثيرين الذين يتوافدون من أنحاء العالم على المشاركة في المهرجان.

وإلى جانب المناطيد الملونة، تقام في المهرجان عروض جوية ومعارض وحفلات ليلية وأنشطة للعائلات.