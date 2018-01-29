منسوب المياه في نهر السين يبلغ ذروته في باريس

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

وصل منسوب مياه نهر السين في باريس إلى ذروته، ليل الأحد، لكنه ما زال بعيداً عن المستوى التاريخي الذي سجله قبل انحساره الذي يتوقع أن يكون بطيئاً جداً.

وبلغ ارتفاع منسوب مياه النهر الذي يعبر العاصمة الفرنسية ويمر بالقرب من متاحف وأبنية أثرية 5,84 أمتار، بزيادة 4 أمتار عن المستوى الطبيعي، حسب هيئة مراقبة الفيضانات "فيجيكرو".

لكن مياه النهر وصلت إلى مستوى أدنى من الرقم التاريخي الذي سجل في 1910 عندما ارتفع منسوب السين إلى 8,62 أمتار.

وقد غمرت المياه نصف التمثال الشهير تحت جسر الما الذي يعد قياساً تقليدياً لارتفاع النهر.

وفي مكان غير بعيد بالقرب من برج إيفل، بقيت القوارب السياحية الممنوعة من الملاحة حالياً، متوقفة، بينما ذكرت السلطات بان "الملاحة أو السباحة في السين أمران محظورا وبالغا الخطورة".

وفي قطاع النقل، ستبقى سبع محطات للقطارات على أحد الخطوط الأكثر ازدحاماً في باريس، مغلقة حتى الخامس من فبراير على الأقل.

وفي المنطقة الباريسية يتحسن الوضع تدريجياً بينما اضطر 1500 شخص لمغادرة بيوتهم، كما قالت الشرطة .