مزارع فلسطيني يبتكر نظام تدفئة صديقاً للبيئة يعمل بمخلفات الزيتون

الشارقة 24 – رويترز:

نظام للتدفئة بمخلفات الزيتون ابتكره مزارع فلسطيني في الضفة الغربية، يساعد مكابس الزيتون على التخلص من النفايات التي لا فائدة منها ويوفر للمزارع بديلاً أرخص من مدافئ الديزل.

وابتكر حكم كتانة نظام التدفئة هذا في عام 2013 وقام بتطويره على مدار السنوات الماضية بحيث يمكن للمدفأة أن تغطي مساحة تقارب 1000 متر مربع، ويقول إنه أصبح يمكن الآن بيع مخلفات الزيتون وشراؤها بدلاً من التخلص منها في الوديان.

ويوضح كتانة أيضاً أن سخانات الديزل تكلف المزارعين 500 شيقل في الليلة (أي 47 دولاراً)، في حين أن سخان بقايا الزيتون لا يكلف سوى 5 شيقل فقط (أي دولاراً ونصف) في الليلة.

ويعتمد المزارعون على استخدام المدافئ للحفاظ على محاصيلهم وشتلاتهم من صقيع الشتاء، لذا يرون أن هذه المدافئ اقتصادية بشكل أكبر مقارنة بتلك التي تعمل بالديزل، ومن بينهم صالح حمدان الذي يستخدم المدافئ في الفترة من ديسمبر وحتى مارس.

وانتقلت الاستفادة من هذه المدافئ أيضاً إلى مزارع الدواجن. حيث قال عاطف صوالحة الذي يمتلك مزرعة صيصان صغيرة إن الإنتاج يزداد بسبب استقرار درجة الحرارة التي توفرها المدفأة.