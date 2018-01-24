ثورة الكهرباء في الهند تخرج الملايين من الظلام

الشارقة 24 – رويترز:

بعد ساعات قليلة قطعتها السيارة بعد خروجنا من العاصمة الهندية نيودلهي توقفنا لسؤال مجموعة من الأطفال كانوا يمارسون رياضة الكراكيت في أحد الطرق القذرة، فأشاروا إلى اتجاه قرية "أناندبور"، التي أصبحت واحدة من آخر القرى التي تدخلها الكهرباء في الهند.

ورغم أن قرية "أناندبور" تقع بالقرب من الموقع الأثري المهم "تاج محل" الذي يزوره أغلب قادة العالم الذين يزورون الهند، فإنها تعاني من الفقر الشديد، حيث يعتمد أغلب سكانها البالغ عددهم 275 نسمة على الزراعة والعمل بنظام اليومية.

من ناحيته يقول "ساودان سينج" أكبر سكان القرية سناً، والبالغ من العمر 76 عاماً، إنه لم ير الكهرباء في منزله منذ مولده، والذي كان قبل استقلال الهند عن بريطانيا عام 1947.

يقول "سينج": "لقد أمضيت عمري كله في الظلام، لم يهتم أحد بنا، المسؤولون يتجاهلوننا والسياسيون يختفون بعد الحصول على أصواتنا أثناء الانتخابات".

وبعد اليأس من الحياة الغير إنسانية وافتقادهم للخدمات الأساسية، هاجر الكثير من الأسر إلى البلدات ولمدن المجاورة، وأصبحت القرى المجاورة تنظر إلى قرية "أناندور" نظرة دونية، حتى أن الأسر في هذه القرى لا ترحب بالعرسان المحتملين من هذه القرية.

وبسبب غياب النور، فإن الناس تشعر بعدم الأمان ويأوون إلى منازلهم مع غروب الشمس، كما لو كانت القرية تخضع لحظر تجوال غير معلن، بحسب "رام سينج ياداف" ضباط الجيش الشاب الذي كان يزور قريته.

وقد وصل التغيير إلى القرية عام 2016، عندما قامت الحكومة بربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، وبحلول العام المقبل سيتم توصيل الكهرباء إلى كافة منازل القرية وتركيب عدادات الاستهلاك بها.

وأدى استخدام المضخات الكهربائية في ري الحقول واستخدام الأسمدة والمخصبات إلى زيادة الإنتاج الزراعي من محاصيل الذرة والقمح، بمقدار 10 أمثاله بحسب مزارعي القرية.

وقال "سينج" الذي يقود أسرة من 8 أفراد "في الماضي كنا نسأل أنفسنا عن مصدر الوجبة الثانية من طعامنا، أما الآن فقد أصبح لدينا ما يكفي من الطعام والقرية تشهد تقدماً ملحوظاً، أطفالنا أصبحوا يذاكرون دروسهم في المساء، الكهرباء أخرجتنا من عصور الظلام".

يذكر أن توصيل الكهرباء إلى 18452 قرية مثل "أناندبور" يحتل قمة جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، ووفقاً لهذه الخطة التي بدأ العمل فيها عام 2015، فقد تم توصيل الكهرباء إلى 15183 قرية بحلول نوفمبر 2017.