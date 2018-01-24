علماء يعيدون تشكيل وجه فتاة عاشت قبل 9 آلاف سنة

الشارقة 24 – رويترز:

قام فريق من العلماء في اليونان بإعادة تشكيل وجه فتاة عاشت قبل 9 آلاف سنة، وعثر على بقايا هيكلها العظمي في كهف أثري في شمال غرب اليونان.

وبقايا الهيكل العظمي للفتاة "أفجي" أو "الفجر"، كما أطلق عليها العلماء، تم اكتشافها مدفونة في كهف ثيوبترا في منطقة ثيسالي بالقرب من كالامباكا عام 1993.

والفريق الذي يقوده أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان في جامعة أثينا قام بإعادة تشكيل الوجه باستخدام السليكون في قالب من الصلصال احتوى على 26 عضلة، وعرض الفريق نتائج جهوده في متحف أكروبوليس.

وعاشت أفجي خلال أواسط العصر الحجري أي حوالي 7 آلاف سنة تقريباً قبل الميلاد.

وتم اختيار هذا الاسم لأن هذا كان عصر ما يعرف بفجر الحضارة.

واستناداً إلى تحليل العظام والأسنان، كان عمر أفجي يتراوح بين 15 و18، وربما كانت تستخدم يدها اليمنى أكثر، وفكها السفلي كان بارزاً فيما يعتقد أنه ناجم عن العض بِأسنانها على جلود الحيوانات لجعل ملمسها ناعماً لصنع الملابس، وملامح وجهها تبدو وكأنها كانت متجهمة.

ووفقاً لوزارة الثقافة، فإن كهف ثيوبترا ومساحته حوالي 500 متر مربع كان مأهولاً منذ منتصف العصر الحجري القديم قبل حوالي 100 ألف سنة، وعثر على أدوات حجرية من العصور الحجرية القديمة والمتوسطة والحديثة فضلاً عن فخار من العصر الحجري الحديث.