نجاح تجارب أميركية لدعم مهام مأهولة للمريخ

الشارقة 24 – واس:





أعلن مسؤولون أميركيون، يوم الخميس، نجاح تجارب أولية في ولاية نيفادا على جهاز مدمج للطاقة النووية، جرى تصميمه لدعم مهمة مأهولة طويلة المدة، تطلقها إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، إلى سطح المريخ.





وقدم مسؤولون من "ناسا" ووزارة الطاقة في مؤتمر صحافي بمدينة لاس فيغاس، شرحاً عن تطوير نظام الانشطار النووي الخاص بمشروع "كيلوباور" الذي تتولاه "ناسا".





وقال المسؤول في قطاع تكنولوجيا الفضاء في "ناسا" ستيف جورزيك: "المريخ بيئة بالغة الصعوبة بالنسبة لنظم الطاقة، حيث يقل فيه ضوء الشمس عن الأرض أو القمر، وتزداد فيه البرودة خلال الليل، ويشهد عواصف ترابية يمكن أن تستمر أسابيع وشهوراً، وتجتاح الكوكب برمته".





وأفاد المسؤولون، بأنه من المقرر إجراء تجربة كاملة لنظام الطاقة الجديد قرب منتصف أو نهاية مارس المقبل.