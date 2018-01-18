العثور في المكسيك على أكبر مغارة غارقة في العالم

الشارقة 24 – أونا:

تمكنت مجموعة من الغواصين، من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك، ما يكشف عما يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض، وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

وقال جويليرمو دي أندا مدير مشروع جران أكويفيرو مايا المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكاتان والحفاظ عليها: إن المغارة التي تمتد 347 كيلومتراً، تم استكشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور.

وأضاف جويليرمو دي في بيان، أن المجموعة توصلت إلى أن شبكة الكهوف المعروفة باسم ساك أكتون قرب شاطئ منتجع تولوم والتي كانت تمتد 263 كيلومتراً موصولة بشبكة دوس أوخوس التي يبلغ طولها 83 كيلومتراً.

وأشار دي أندا مدير المشروع إلى أن هذه الاكتشاف المذهل، سيساعد في فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها حضارة المايا قبل الغزو الإسباني، مضيفاً "يمكننا ذلك من أن نقدر بدرجة أكبر من الوضوح كيف كانت الطقوس ومواقع العبادة، وفي نهاية الأمر كيف كانت مستوطنات ما قبل الغزو الإسباني التي تتكشف الآن".

وتمتلئ شبه جزيرة يوكاتان بآثار شعب المايا الذي كان يعتمد على شبكة من الكهوف المغمورة الموصولة بالمياه الجوفية والتي تعرف باسم الفجوات الصخرية.