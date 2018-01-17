وفاة 8 أطفال في مدغشقر إثر تناولهم سلحفاة بحرية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

توفي 8 أطفال الأسبوع الماضي في شمال مدغشقر جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، وهي من الحيوانات المحمية، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الثلاثاء.

وقال بوروحاني سعيد الممثل المحلي لوزارة الصحة "أصيب 27 شخصاً بتسمم غذائي، من بينهم 8 توفوا في الثامن والتاسع من يناير إثر تناول سلحفاة بحرية".

والضحايا الثماني هم أطفال، وفق ما أوضح الناطق باسم قوى الأمن هيريلالاتيانا أندرياناريساونا.

وتوصي السلطات الصحية في مدغشقر بعدم استهلاك السلاحف البحرية و24 نوعاً آخر من السمك خلال موسم الحرّ.

فهذه الأصناف التي تقتات الأعشاب البحرية بين نوفمبر مارس تفرز مواد سامة عند استهلاكها.

وفي ديسمبر، توفي 8 أشخاص نتيجة تسمم غذائي في المنطقة عينها إثر تناولهم نوعا من السردين.