تحت شعار "صنع في مصر"... ملابس رياضية تتحدى شركات عالمية

الشارقة 24 – رويترز:

قام مجموعة من مهندسي البترول في مصر بتطوير قماش ضد الماء والبكتيريا لاستخدامه في تصنيع ملابس رياضية يأملون في أن توفر بديلاً بتكلفة منخفضة لمثيلتها المستوردة الغالية.

فمنذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 2016، أصبح شراء الملابس الرياضية المستوردة غالياً جداً لدرجة أن الكثير من المصريين يعجزون عن شرائها.

لكن الشريك المؤسس لشركة سيجما للملابس إسلام رشوان يقول إن قماشه الذي يُنتج محلياً سيوفر بديلاً عصرياً وبسعر معقول للملابس الرياضية المستوردة من شركات عالمية.

وتبشر شركة "سيجما" عملاءها بمنتجات معمرة وضد الماء بأسعار معقولة.

ويوضح رشوان أن المادة الذكية المستخدمة في ملابس "سيجما" مستوحاة من ملابس رياضية لشركات عالمية بدأت بالفعل في استخدام مواد طاردة للماء.

وتُباع ملابس سيجما الرياضية بما بين 200 و400 جنيه مصري، أي نحو 11 إلى 22 دولاراً وهو سعر منخفض نسبياً مقارنةً مع نظيرتها المستوردة.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريباً منذ تحرير سعر صرفه، وبالتالي قفزت أسعار كثير من السلع المستوردة، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول يد معظم الناس في مصر حيث يُقدر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه أي نحو 67 دولاراً.

وقيل إن هذه الشركة هي الأولى في المنطقة التي تنتج مثل هذا القماش محلياً.

وطرحت شركة الملابس الرياضية المحلية بالفعل في السوق مجموعتين في 2017 وتعتزم طرح خمسة منتجات جديدة في 2018.