ساعي بريد أرجنتيني إلى السجن... بتهمة عدم توزيع الرسائل

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أدخل ساعي بريد أرجنتيني يبلغ الـ 47 السجن في باتاغونيا، ليمضي عقوبة سنة وراء القضبان، بعدما أدين بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال مفوض الشرطة الفدرالية في روسون، مارسيلو فيلاسكيس، إن المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريس على أكياس تحوي 19 ألف رسالة تحمل طوابع لم تسلم إلى الأشخاص المعنيين.

وتعود الوقائع إلى العام 2009 إلا أن الحكم على ساعي البريد في مدينة بويرتو مادرين الساحلية في باتاغونيا التي يرتادها سياح يأتون لمشاهدة الحيتان الجنوبية، لم يصدر إلا في عام 2015، وكان ينص على السجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة "حيازة رسائل بطريقة غير قانونية"، وقد ثبتت محكمة الاستئناف الحكم.

إلا أن ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد إلى تحويل العقوبة الصادرة في حقه إلى السجن سنة مع النفاذ، وأصدر مذكرة التوقيف في حقه.

وأوقف عناصر الشرطة غوتيريس، الجمعة، إذ لم يبد أي مقاومة واقتيد إلى سجن روسون في جنوب الأرجنتين.